Woche bringt mildes und teils regnerisches Frühlingswetter

Der Start in die neue Woche fällt auch in Hessen mild aus. Dabei dürfte auch immer wieder etwas Regen fallen.

Eine Nilgans sitzt inmitten von Krokussen im Palmengarten in Frankfurt. © Evelyn Denich/dpa

Frühlingshaft mild und regnerisch beginnt die neue Woche in Hessen. Im Tagesverlauf des Montags dürfte es bei starker Bewölkung gebietsweise Regen und vereinzelt auch Gewitter geben, teilte der Deutsche Wetterdienst am Sonntag mit. Im Westen seien auch Auflockerungen möglich. Die Höchsttemperaturen erreichen bis zu 15 Grad, in Hochlagen bis 9 Grad. Der Wind dazu weht schwach, bei Gewitter sind auch starke Böen möglich.

In der Nacht zum Dienstag sind anfangs noch Schauer möglich bei Tiefstwerten von 6 bis 2 Grad, vereinzelt kann es in Bodennähe Frost geben. Auch am Dienstag ist es teils stark bewölkt, Regen fällt aber kaum. Dabei wird es mit bis zu 16 Grad noch etwas milder. Die Nacht zum Mittwoch bleibt meist niederschlagsfrei, auch dann ist örtlich Bodenfrost möglich.

Der kalendarische Frühlingsanfang am Mittwoch bringt dann meist heiteres und niederschlagsfreies Wetter bei sehr milden Temperaturen von bis zu 19 Grad, in Hochlagen werden bis 12 Grad erreicht. Der Wind dazu weht schwach aus südlicher bis südöstlicher Richtung.