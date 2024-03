Wechselhaftes Wetter in Hessen: Dienstag heiter

Der Wochenausklang und der Auftakt in die neue Woche dürften in Hessen unbeständiges Wetter bringen – bei milden Temperaturen. Am Dienstag wird es dann voraussichtlich trocken und heiter.

Unbeständiges Wetter und milde Temperaturen sagen sich in den kommenden Tagen in Hessen an. Nachdem der Sonntagmorgen voraussichtlich nach der Auflösung von Nebel zunächst noch recht freundlich daherkomme, ziehe im Laufe des Tages von Westen Bewölkung auf, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mit. Am Abend sei vereinzelt leichter Regen zu erwarten, die Höchsttemperaturen liegen den Meteorologen zufolge bei 14 Grad, in höheren Lagen nur bei acht Grad.

Auch am Montag müssen die Hessen mit Schauern rechnen, kurze Gewitter sind laut DWD nicht ausgeschlossen bei maximal 15 Grad. Der Dienstag bleibe dann meist niederschlagsfrei, an dem Tag sind laut den Meteorologen sogar 16 Grad drin.