Home

Regional

Hessen

Wetter: Wechselhaft und etwas kälter: Glättegefahr in der Nacht

Wechselhaft und etwas kälter: Glättegefahr in der Nacht

Mit wechselhaftem Wetter geht es auch in den kommenden Tagen weiter. Dabei strömt kältere Luft nach Hessen, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag in Offenbach mitteilte. Im Tagesverlauf rechnen die Meteorologen mit Bewölkung und gebietsweise leichtem Regen. Die Höchsttemperaturen erreichen bis zu zehn Grad und bis fünf Grad in Hochlagen bei schwachem, später etwas zunehmenden Wind.

Ein Auto fährt bei Glatteis und Nebel über eine Straße. © Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

In der Nacht fallen die Temperaturen auf ein bis minus drei Grad und in Hochlagen bis minus sechs Grad. Dabei kann es im Bergland etwas Sprühregen oder auch Schnee geben, Autofahrer müssen sich auf Straßenglätte durch überfrierende Nässe einstellen. Der Mittwoch bleibt bei Höchstwerten von drei bis sechs Grad und um ein Grad in höheren Lagen niederschlagsfrei. Am Donnerstag kann es dann vereinzelt etwas Sprühregen geben bei Temperaturen zwischen sechs und neun Grad.

© dpa