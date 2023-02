Home

Wetter: Temperaturen bis zu 9 Grad zum Wochenende erwartet

In Hessen soll es am Wochenende trocken werden, mit Höchsttemperaturen bis zu 9 Grad. Freitagfrüh ist mit Nebel, leichtem Schneefall und Sprühregen sowie Glätte zu rechnen, bevor es im Tagesverlauf auflockert, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen bei 2 bis 5 Grad, in höheren Lagen bei rund 0 Grad. In der Nacht auf Samstag soll es bewölkt und glatt werden. Die Tiefstwerte sinken auf 1 bis -1 Grad und in höheren Lagen auf bis zu -4 Grad.

Pflanzen sind mit Raureif bedeckt. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Der Samstag wird stark bewölkt, mitunter kann es zu einem leichten Sprühregen kommen. Die Temperaturen steigen auf maximal 5 bis 8 Grad, in höheren Lagen auf 1 bis 4 Grad. Auch der Sonntag wird nach Angaben des DWD bewölkt und überwiegend niederschlagsfrei. Ähnlich wie am Vortrag liegen die Höchstwerte bei 6 bis 9 Grad, in Hochlagen bei 5 Grad.

