Frost und Glätte: mildere Temperaturen am Wochenende

Das Wetter in Hessen wird am Donnerstag nochmal kurz sonnig, aber kalt und später auch bewölkt. Aus der Nacht gefrorener Nieselregen birgt außerdem Gefahr von Glätte, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Nachmittag ziehen dann hohe Wolkenfelder auf. Mit Niederschlag sei nicht zu rechnen. Die Temperaturen erreichen tagsüber höchstens zwei bis vier Grad. In höheren Lagen wird es bis zu minus ein Grad kalt. Nachts sagt der DWD Tiefstwerte zwischen minus zwei und sechs Grad voraus.

Am Wochenende rechnet der DWD mit stark bewölktem Wetter. Minusgrade werden voraussichtlich nur noch in der Nacht zu Samstag erreicht. Am Freitag und Samstag steigen die Temperaturen dann leicht und erreichen tagsüber zwei bis fünf Grad am Freitag und bis zu acht Grad am Samstag.

