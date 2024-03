Erst Sonne und dann viele Wolken in Hessen

Abschied nehmen vom Sonnenschein - zumindest vorübergehend: Zum Wochenende müssen sich die Menschen in Hessen auf einen grauen Himmel einstellen.

In Hessen können sich die Menschen über einen letzten sonnigen Tag freuen, bevor der Himmel zum Wochenende wieder grau wird. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, beginnt der Donnerstag gebietsweise mit leichtem Frost, bringt dann aber Sonne und milde Temperaturen bei 10 bis 14 Grad. Nachts bleibt es laut Vorhersage erst überwiegend gering bewölkt oder klar, teils mit Nebel, ehe sich die Wolken in der zweiten Nachthälfte verdichten. Örtlich erwarten die Meteorologen leichten Frost bei Tiefstwerten von 5 bis minus 1 Grad.

Wechselnd bis stark bewölkt gehe es am Freitag weiter. Vor allem im Süden, Südosten und Nordwesten Hessens kann es etwas regnen. Es bleibe aber mild maximal 9 bis 13 Grad und leichtem bis mäßigen Wind. In der Nacht zum Samstag ziehen laut DWD in Teilen des Bundeslandes Wolken auf. Hinzu komme örtlich Nebel.

Auch das Wochenende bringt einen grauen Himmel, so die Vorhersage. Dafür bleibe es am Samstag trocken bei höchstens 11 bis 15 Grad, an der Bergstraße sogar bis zu 17 Grad. Nachts wird es laut DWD niederschlagsfrei und örtlich neblig. Am Sonntag traue sich zunächst gelegentlich die Sonne raus, ehe aus Westen dichtere Wolken und etwas Regen aufziehen. Die Temperaturen klettern zum Ende des Wochenendes auf bis zu 13 bis 16 Grad.