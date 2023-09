Erst noch heißer Start in die Woche: Dienstag Wetterwechsel

April verabschiedet sich mit wechselhaftem Wetter

Wechselhaftes Aprilwetter erwartet die Menschen in Hessen in den kommenden Tagen. Am Freitag werde es überwiegend stark bewölkt und regnerisch mit einzelnen Gewittern am Nachmittag, teilte der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag in Offenbach mit. Im Tagesverlauf seien vor allem in Gewitternähe vereinzelt stürmische Böen möglich. Die Temperaturen erreichen maximal 15 bis 19 Grad. In der Nacht zu Samstag sollen Schauer und Gewitter abklingen bei Tiefstwerten zwischen 4 und 9 Grad.