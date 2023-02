Polizei findet bei Durchsuchungen Diebesgut und Waffen

Fahndung: 20-Jähriger mit Messerstich leicht verletzt: Täter flüchtig

Ein 20-Jähriger ist in Frankfurt mit einem Messerstich in den Oberkörper leicht verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge wollte er nach dem Besuch einer Moschee einen Streit zwischen zwei Männern an einer Straßenecke schlichten, als ein Unbekannter ihm von hinten ein Messer in den Oberkörper stieß, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zwei bislang unbekannte Personen, darunter der Täter, flüchteten demnach vom Tatort. Der Leichtverletzte wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.