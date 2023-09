DLRG: Mehr Menschen in Hessen bis Ende des Sommers ertrunken

DLRG: Neun Menschen bislang in diesem Jahr ertrunken

In Thüringen sind in diesem Jahr bislang neun Menschen ertrunken. Bis zum Stichtag 10. September kamen fünf Menschen in Seen und drei Menschen in Flüssen ums Leben, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Mittwoch in einer Auswertung zum Ende der Badesaison mitteilte. Im August war zudem ein acht Jahre altes Mädchen in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) in einem privaten Swimmingpool ertrunken. Im vergangenen Jahr hatten sich bis Ende der Badesaison in Thüringen acht Todesfälle durch Ertrinken ereignet.