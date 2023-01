Ungemütliches Wetter in Hessen: Dauerregen am Wochenende

Wetter: Dauerregen und Gewitter in Hessen erwartet

In Hessen können die Menschen sich in den nächsten Tagen auf Regen und Gewitter einstellen. Am Mittwoch wird es verbreitet regnerisch, im Süden des Landes sind wiederholte Gewitter mit Starkregen zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In der Mitte und im Süden des Landes soll es Dauerregen geben. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad im Norden und 23 Grad im Süden. In Gewitternähe können stürmische Böen aufziehen. In der Nacht zum Donnerstag soll der Regen im Norden und in der Mitte allmählich abziehen. Im Süden gibt es weiterhin einzelne Gewitter und im Laufe der Nacht auch ein erhöhtes Unwetterpotenzial durch Starkregen, hieß es.