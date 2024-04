Vogel: Ministerpräsident als Kanzler geeigneter als Merz

Einst war Bernhard Vogel Regierungschef von Rheinland-Pfalz. Der CDU-Politiker schließt eine Kanzlerkandidatur von Friedrich Merz nicht aus, hält sie aber auch nicht für gesetzt. Vogel nennt auch die Namen von drei Ministerpräsidenten.

Der frühere Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen, Bernhard Vogel, sieht CDU-Chef Friedrich Merz nicht zwingend als Kanzlerkandidat der Union. «Sollte sich die Frage in Kürze stellen, will ich das nicht ausschließen. Sollte sich die Frage erst bei der nächsten Bundestagswahl stellen, würde ich denken, dass es einen anderen Kanzlerkandidaten gibt», sagte der CDU-Politiker in einem Gespräch mit der «Zeit»-Beilage «Christ & Welt» (Donnerstag).

Der 91 Jahre alte Vogel nannte etwa die Regierungschefs von Nordrhein-Westfalen (Hendrik Wüst), Schleswig-Holstein (Daniel Günther) und Hessen (Boris Rhein) als mögliche geeignete Kandidaten. «Ich finde die Ministerpräsidenten auch geeigneter, weil sie Regierungserfahrung haben. Und weil sie Wahlen gewonnen haben, das hat Friedrich Merz noch nicht», sagte Vogel der Zeitung.

Bernhard Vogel war von 1976 bis 1988 Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und von 1992 bis 2003 Ministerpräsident von Thüringen. In Thüringen regierte Vogel einst teilweise mit absoluter Mehrheit für die CDU. Inzwischen sind die Christdemokraten im Freistaat schon seit fast zehn Jahren in der Opposition.