Wissing: Bund gibt Bahn weitere Milliarden Eigenkapital

Ex-Mann nach Mordversuch gefasst: Ankunft in Frankfurt

Knapp drei Jahre nach dem versuchten Mord an einer Frau in Lemgo in Nordrhein-Westfalen ist der gesuchte Ex-Mann gefasst. Der 48-Jährige sei in Kroatien festgenommen und am Donnerstag von Polizisten im Flugzeug nach Frankfurt gebracht worden, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Angekommen in Deutschland sei ihm der Untersuchungshaftbefehl eröffnet worden.