Warnstreik im Nahverkehr in Hessen angelaufen

In Hessen ist planmäßig ein zweitägiger Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr angelaufen. Fahrgäste in Wiesbaden, Kassel und Frankfurt/Main müssen sich am Freitag und Samstag auf erhebliche Ausfälle bei Bussen, Straßen- und U-Bahnen einstellen, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. Auch der Schulbusverkehr sei betroffen.

Auf einer Anzeigetafel steht Warnstreik. © Helmut Fricke/dpa/Archivbild

In Hanau, Offenbach, Marburg und Gießen werden Teilbereiche des öffentlichen Nahverkehrs bestreikt, sagte Gewerkschaftssekretär Jochen Koppel am Freitagmorgen. Für Fahrgäste in Wiesbaden und Umgebung bleiben während des Ausstandes Ziele mit ÖPNV erreichbar, wie die ESWE Verkehrsgesellschaft mitteilte. Verdi hat Beschäftigte von kommunalen Verkehrsbetrieben zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Die Gewerkschaft verhandelt aktuell in allen Bundesländern außer Bayern über neue Manteltarifverträge für die kommunalen Nahverkehrsbetriebe.

