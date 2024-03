Home

Verkehr: Warnstreik im Nahverkehr beendet

Aufatmen bei Nahverkehrs-Kunden in Frankfurt, Wiesbaden, Gießen und Kassel: Nach mehreren Tagen Warnstreik fahren Busse, U-Bahnen und Straßenbahnen wieder. Mit der Frühschicht sei der am Mittwoch begonnene Ausstand im öffentlichen Nahverkehr in Hessen beendet, sagte Verdi-Verhandlungsführer Jochen Koppel am Samstagmorgen. Am 25. März sollen demnach die Tarifverhandlungen in Hessen fortgeführt werden.

Die Gewerkschaft hatte in den vier Städten zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Während in Frankfurt die U-Bahnen und Straßenbahnen in den Depots geblieben waren, kam es in Wiesbaden zu erheblichen Einschränkungen im Busverkehr. In Kassel waren Busse und Bahnen betroffen, in Gießen fuhren die Busse für drei Tage nach Samstagsfahrplan.

