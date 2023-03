Verkehr nach Warnstreik wieder angelaufen

Tarifkonflikt: Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr

Mit Beginn der Frühschicht sind Beschäftigte des öffentlichen Nahverkehrs am Freitag in mehreren hessischen Städten in einen 24-stündigen Warnstreik getreten. Zu der Aktion hatte die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Für die Fahrgäste von Bus und Bahn bedeutete der Ausstand am Freitag Fahrtausfälle oder Wechsel auf andere Verkehrsmittel. So beteiligten sich nach Angaben eines Gewerkschaftssprechers in Frankfurt rund 700 Fahrer der Straßenbahnen und U-Bahnen an dem Warnstreik. Die erste Bahn werde am Samstagmorgen um 2.32 Uhr wieder fahren, hieß es.