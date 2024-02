Straßensperrungen wegen Gasleck in Wiesbaden

In Wiesbaden-Schierstein tritt Gas aus. Der Einsatzort und die angrenzende Straße müssen gesperrt werden. Schon kurze Zeit später kann die Feuerwehr Entwarnung geben.

Wegen eines Lecks ist in Wiesbaden-Schierstein Flüssiggas ausgeströmt. Da die Gefahr einer explosiven Zündung bestand, mussten der Einsatzort im Blierweg und die angrenzende Saarstraße für den Verkehr gesperrt und Anwohner in Sicherheit gebracht werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Zunächst war unklar, wie es zu dem Leck in einem sechs Kubikmeter großen Behälter kommen konnte. Ein Sachverständiger war vor Ort. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers konnte der Einsatz bereits nach etwa einer Stunde beendet und die Straßensperrungen wieder aufgehoben werden. Die Feuerwehr hatte das Gas abgefackelt und den Behälter so geleert, wie der Sprecher am Abend sagte.