Raser baut während Verfolgungsjagd mit Polizei zwei Unfälle

Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle: Drei Beamte verletzt

Ein Autofahrer hat sich eine nächtliche Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, bei der drei Beamte verletzt worden sind. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollten die Polizisten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Auto an einer Tankstelle in Pohlheim (Landkreis Gießen) kontrollieren. Der Fahrer des Wagens wendete allerdings sein Fahrzeug und gab Gas. Kurze Zeit später hielt er das Auto an und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Die Polizisten verfolgten ihn ebenfalls zu Fuß.