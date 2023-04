Lkw-Brand auf A7 führt zu Sperrung

Osthessen: Nach Schüssen in Fulda: 38-Jähriger verblutet auf Fußweg

Nach dem Tod eines 38-Jährigen in Fulda hat die Polizei in der Innenstadt einen tatverdächtigen 37 Jahre alten Mann festgenommen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Erklärung am Donnerstag weiter mitteilten, wurde das Opfer tags zuvor durch fünf Schüsse in den Rumpf getötet. Laut Obduktion führten die Schusswunden zum inneren und äußeren Verbluten des Mannes.