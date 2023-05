Große Mängel bei Kontrollen von Reisebussen festgestellt

Zahlreiche Verstöße bei Lkw-Kontrollaktion festgestellt

Die Polizei in Sachsen-Anhalt hat bei der Lkw-Kontrollaktion «Truck & Bus» zahlreiche Verstöße festgestellt. Insgesamt seien bei der Aktion 481 Lastwagen und Busse überprüft worden, teilte das Innenministerium in Magdeburg am Donnerstag mit. Die Beamten stellten bei 181 Fahrzeugen und Fahrern zum Teil mehrere Delikte fest. In 30 Prozent der Fälle seien die Mängel so gravierend gewesen, dass die Weiterfahrt untersagt wurde.