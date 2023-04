Erfolgreicher Verkaufsstart des D-Tickets in Hessen

Seit Montag können Bürgerinnen und Bürger in Hessen und bundesweit das Deutschlandticket kaufen. Das ab Mai gültige Aboticket für monatlich 49 Euro gibt es digital und als Chipkarte.

Der Vorverkauf des Deutschlandtickets ist bei den hessischen Verkehrsverbünden erfolgreich gestartet. «Der Verkauf ist besser angelaufen, als wir gedacht haben», sagte Knut Ringat, Geschäftsführer des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) am Montag in Frankfurt. Bis zum Mittag seien bereits 10.000 Tickets verkauft worden - 4000 an Neukunden und 6000 an Menschen, die aus einem teureren Tarif zum Deutschlandticket wechselten. «Ich gehe davon aus, dass es bis heute Abend 20.000 bis 25.000 Tickets alleine im RMV sein werden. Das ist schon ein Renner», sagte Ringat.

Auch der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) zeigte sich «mit der Resonanz für die Kürze der Zeit sehr zufrieden», wie eine Sprecherin mitteilte. Bis zum Mittag seien für das 49-Euro-Ticket rund 230 Neuverträge über das Internet und etwa 100 in Kundenzentren abgeschlossen worden. Hinzu kämen 7000 Wechsler aus bestehenden NVV-Jahreskartenabos.

Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) sprach von einem «historischen Tag». «Wir hoffen, dass wir viele neue Kundinnen und Kunden gewinnen und ein neues Zeitalter des öffentlichen Personennahverkehrs beginnt», sagte Al-Wazir in Frankfurt, wo er zum Verkaufsstart die Vertriebsstelle des RMV am Hauptbahnhof besuchte. «Je mehr davon verkauft werden, desto besser», erklärte der Minister. Er sei sicher, dass das Ticket die Mobilität in Deutschland verändern werde, da der Zugang zu den öffentlichen Verkehrsmitteln nun sehr leicht sei.

Ab 1. Mai ermöglicht das Deutschlandticket für einen Einführungspreis von 49 Euro monatlich bundesweite Fahrten im Nah- und Regionalverkehr in der 2. Klasse. Das neue Ticket ist auf verschiedenen Wegen zu erhalten, darunter in den Apps von Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünden aber auch in den Kundenzentren als Chipkarte. Wer das Ticket am Schalter vor Ort kaufen will, muss sich beeilen: Um das Angebot ab Mai nutzen zu können, muss bis 10. April ein Jahresabo abgeschlossen werden. Wer über eine App bucht und das Ticket digital auf dem Handy nutzen möchte, ist flexibler, dort besteht keine Bestellfrist.

Das Deutschlandticket gilt als Nachfolger des 9-Euro-Fahrscheins, den es im vergangenen Jahr drei Monate lang zu kaufen gab. In Hessen sollen Geringverdiener ab Anfang August ein günstigeres Deutschlandticket für 31 Euro kaufen können. Für Studierende soll es eine vergünstigte Ergänzung zum Semesterticket geben.