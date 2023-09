Autobahnen wegen Bauarbeiten gesperrt

Wegen Bauarbeiten werden an diesem und nächsten Wochenende Teile von Autobahnen im Rhein-Main-Gebiet gesperrt. So können ab dem Freitagabend, 21.00 Uhr, bis Samstagmorgen, 5.00 Uhr, am Nordwestkreuz Frankfurt mehrere Verbindungen zwischen der A5 und der A66 nicht befahren werden, wie die Autobahn GmbH des Bundes am Freitag mitteilte. Betroffen seien jeweils die Verbindung von der A66 in Richtung Frankfurt zur A5 in Richtung Kassel sowie in Richtung Basel, von der A66 in Richtung Wiesbaden zur A5 in Richtung Basel sowie von der A5 in Richtung Basel zur A66 in Richtung Frankfurt-Miquelallee.