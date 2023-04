Bahn-Warnstreik beendet: Regionalverkehr wieder angelaufen

Bahnverkehr: Warnstreik lässt auch im Nordosten Züge stillstehen

Der Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat am Freitagmorgen auch die Fahrgäste des Regional- und S-Bahn-Verkehrs in Mecklenburg-Vorpommern auf eine harte Probe gestellt. Der Streik sei überall wie geplant gestartet, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Morgen dazu. Damit fallen vielerorts Züge aus. Die auf mehreren Strecken in MV verkehrende Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (Odeg) kündigte einen kompletten Zugausfall auf allen 15 Linien an. Der Fernverkehr der Bahn ist bis 13.00 Uhr eingestellt. Auch im Anschluss daran wird es noch dauern, bis alle Züge wieder regulär fahren.