Frankfurt am Main: Räuber überfallen Rentnerin in Wohnung

Zwei Männer haben in Frankfurt eine 78 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung überfallen. Die Unbekannten warfen der Rentnerin eine Decke über den Kopf und durchsuchten deren Wohnung, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach dem Überfall am Mittwoch flüchteten sie unerkannt. Den Ermittlungen zufolge erbeuteten die Räuber ein Mobiltelefon. Wie sie in die Wohnung im Stadtteil Hausen kamen, war zunächst unklar.