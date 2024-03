Inflation schwächt sich erneut leicht ab

Die Jahresteuerungsrate in Hessen nähert sich dem Wunschziel der Notenbanker. Manches wird billiger.

Die Inflation in Hessen hat sich weiter leicht abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen im Februar um 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Das kommt einem Wunschziel nahe: Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig stabile Preise bei einer Inflationsrate von 2,0 Prozent an.

Im Januar hatte die Jahresteuerungsrate in Hessen bei 2,2 Prozent und im Dezember 2023 noch bei 3,5 Prozent gelegen. Während Nahrungsmittel im Durchschnitt nur leicht teurer und Energieprodukte insgesamt sogar günstiger waren als im Februar 2023, prägte im Februar 2024 vor allem die sogenannte Kerninflation ohne Lebensmittel und Energie den Anstieg der Verbraucherpreise.

Im Vorjahresvergleich verringerten sich die Preise für Energie im Februar in Hessen laut den Statistikern insgesamt um 4,7 Prozent. Erdgas, Brennholz und Strom beispielsweise verbilligten sich deutlich, während die Kraftstoffpreise leicht anzogen: Diesel kostete 1,4 Prozent und Superbenzin 1,1 Prozent mehr als vor einem Jahr. Ohne Berücksichtigung der Energie stiegen die Verbraucherpreise währenddessen um 2,9 Prozent.

Nahrungsmittelpreise erhöhten sich leicht um 0,2 Prozent - und damit erstmals seit März 2022 weniger stark als die Verbraucherpreise insgesamt. Zucker, Marmelade, Honig und andere Süßwaren (plus 8,6 Prozent) sowie Mineralwasser, Limonaden und Säfte (plus 8,4 Prozent) waren allerdings im Februar weiterhin erheblich teurer als im Vorjahresmonat. Dagegen sanken die Preise für Molkereiprodukte um 6,0 Prozent, darunter bei Milch um 10,4 Prozent. Gemüse war im Durchschnitt um 5,1 Prozent günstiger als im Februar 2023.

Im Vergleich zum Januar 2024 stieg das Niveau der Verbraucherpreise im Februar 2024 in Hessen um 0,5 Prozent.