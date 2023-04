Geldstrafe wegen Angriff auf Rettungssanitäter und Notarzt

Prozess: Angeklagter nach Messerattacke im Park freigesprochen

Mit einem Freispruch des Angeklagten ist ein Prozess um eine blutige Attacke mit einem Brieföffner zu Ende gegangen. Die Schwurgerichtskammer am Landgericht Frankfurt ging am Montag von einer Notwehrsituation aus, in der sich der 55 Jahre alte Angeklagte im Juli vergangenen Jahres an einem Kiosk im Frankfurter Ostpark befunden habe. Er hatte seinem 27 Jahre alten Kontrahenten mit dem scharfen Werkzeug in den Bauch gestochen und damit einen Klinikaufenthalt erforderlich gemacht. Die Staatsanwaltschaft hatte daraufhin Anklage wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erhoben.