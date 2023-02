Ex-Regierungschef Bouffier: Lübcke-Mord war nicht absehbar

Landtag: Lübcke-Ausschuss befragt früheren Mitangeklagten Markus H.

Der Untersuchungsausschuss des Wiesbadener Landtags zum Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke wird in seiner nächsten Sitzung an diesem Mittwoch (ab 9.30 Uhr) auch den früheren Mitangeklagten Markus H. befragen. Themen sind unter anderem Bedrohungen gegen Lübcke, die Bewaffnung sowie etwaige Bezüge zur rechtsextremen Terrorzelle NSU. H. war in dem Mordprozess wegen des Vorwurfs der Beihilfe angeklagt gewesen und wurde freigesprochen. Zudem sollen am Mittwoch einer der ehemaligen Präsidenten sowie zwei Mitarbeiter des hessischen Verfassungsschutzes gehört werden.