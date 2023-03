Verkehr: City-Tunnel dicht: Streckensperrung bei S6 in Osterferien

Bahnpendler müssen sich in den Osterferien auf erhebliche Einschränkungen in und um Frankfurt einstellen. Wegen Bauarbeiten wird der Citytunnel für den S-Bahnverkehr dreieinhalb Wochen lang teilweise gesperrt, wie die Deutsche Bahn am Mittwoch mitteilte. Zudem wird wegen Bauarbeiten an den Gleisen für die S6 die Strecke erneut voll gesperrt. Ersatzweise fahren Busse, Zuglinien werden umgeleitet. Der Ersatzverkehr auf der Schiene hat Auswirkungen auf den Fernverkehr, in einigen Fällen entfällt der Halt am Frankfurter Hauptbahnhof.