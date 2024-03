Bergungskran setzt entgleisten Kesselwagen wieder auf Gleise

Möglicherweise durch einen Rangierfehler sind zwei Kesselwagen in Offenbach entgleist. Am späten Samstagabend dann eine gute Nachricht.

In Offenbach sind zwei Kesselwagen eines Güterzugs entgleist. Wie ein Feuerwehrsprecher am Sonntag sagte, setzte ein Bergungskran die beiden am Samstagmorgen entgleisten Wagen am Abend wieder aufs Gleis. Für den Einsatz habe ein Bergungskran mit spezieller Hebetechnik zunächst aus Fulda nach Offenbach kommen müssen. Auch hätten mehrere andere Güterzüge zunächst beiseite gefahren werden müssen, um an die beiden entgleisten Wagen heranzukommen. Zur Höhe des Sachschadens konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Zu dem Vorfall in der Nähe der S-Bahn-Station Offenbach-Ost war es am Samstagmorgen nach ersten Erkenntnissen möglicherweise durch einen Fehler beim Rangieren gekommen. Wie ein Sprecher der Bundespolizei in Koblenz mitgeteilt hatte, waren die Wagen nur geringfügig beladen gewesen - laut der Kennzeichnung mit geringen Restmengen eines Kohlenwasserstoff-Butadiene-Gemischs. Für die Bevölkerung bestand nach Angaben von Bundespolizei und Feuerwehr zu keiner Zeit eine Gefahr, Verletzte gab es nicht.

Während der Bergung war auch ein Hubschrauber der Bundespolizei vor Ort, das Technische Hilfswerk unterstützte die Arbeiten. Eine Brücke über das Gleisfeld war sicherheitshalber zeitweise gesperrt worden. Zu Einschränkungen im Fernverkehr war es nicht gekommen.