Immer noch Defizit beim Grundwasserbestand in Hessen

Niederschläge bringen keine Entspannung in Sachsens Flüssen

Trotz des bisherigen und noch erwarteten Regens hält das Niedrigwasser in Sachsens Flussgebieten an. Am Dienstag befanden sich noch knapp zwei Drittel der 151 Pegel in diesem Bereich, wie eine Sprecherin des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) am Mittwoch sagte. An einem Viertel war die Grenze dazu fast erreicht. «Von einer nachhaltigen Erholung oder Entspannung kann nicht gesprochen werden.»