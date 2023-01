Trotz Winters und anhaltender Kämpfe nicht mehr Geflüchtete

«Amerikalinie»: Eisenbahntheater zeigt Schicksal von Auswanderern

Mit dem Stück «Amerikalinie» will das Eisenbahntheater Das Letzte Kleinod auf dem Bahngelände in Frankfurt (Oder) Geschichten deutscher Auswanderer auf die Bühne bringen. In sieben Güterwaggons werden die Schicksale von Menschen in Szene gesetzt, die vom Ersten Weltkrieg bis in die 1950er Jahre ihre Heimat in Richtung «Neue Welt» verließen, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Das Stück wird vom 24. bis 27. August auf dem Bahngelände aufgeführt. Danach wird die Produktion an weiteren Bahnhöfen in Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Bremen gezeigt.