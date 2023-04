Mehrere Festnahmen nach Fund einer Leiche in Fulda

Hersfeld-Rotenburg: 37-jährige getötet: Verdächtiger kommt in Psychiatrie

Nach der mutmaßlichen Tötung einer 37-jährigen Frau in Haunetal im Landkreis Hersfeld-Rotenburg ist der festgenommene Verdächtige in einer psychiatrischen Klinik untergebracht worden. Wie die Staatsanwaltschaft Fulda und die Polizei mitteilten, handelt es sich bei dem 20-Jährigen nach derzeitigem Kenntnisstand um den Sohn des Lebensgefährten der Frau. Er war bereits am Mittwochabend festgenommen worden und wurde am Donnerstagnachmittag einer Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ einen Unterbringungsbefehl. Daraufhin sei der Mann in die Psychiatrie gekommen.