Oper Frankfurt erneut «Opernhaus des Jahres»

Eintracht will Remis-Serie in Wolfsburg beenden

Eintracht Frankfurt will nach zuletzt vier sieglosen Bundesliga-Spielen seine Remis-Serie beenden. Die Hessen treten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) am 6. Spieltag beim VfL Wolfsburg an. Frankfurt ist zwar in dieser Saison noch ungeschlagen, kam aber zuletzt gegen Mainz, Köln, Bochum und Freiburg nicht über Unentschieden hinaus. Die Schwäche der Eintracht ist die Offensive, die nach den Abgängen von Randal Kolo Muani und Daichi Kamada enorme Startschwierigkeiten hat. Ex-Weltmeister Mario Götze soll für das Gastspiel in die Startelf zurückkehren. Für die Eintracht ist es auch ein Treffen mit dem ehemaligen Trainer Niko Kovac.