Tarifabschluss an Unikliniken: Zehn Prozent mehr Gehalt

Ärzte-Warnstreik an Magdeburger Uniklinikum

Bundesweit sind Ärzte heute an landeseigenen Unikliniken zu einem Warnstreik aufgerufen - auch in Sachsen-Anhalt beteiligen sich Mediziner daran. Eine Sprecherin des Universitätsklinikums in Magdeburg teilte auf Anfrage mit, das Krankenhaus habe eine Notdienstvereinbarung abgeschlossen, obwohl sich der Aufruf nicht an die am Klinikum unter Haustarifvertrag beschäftigten Ärzte richte. Ob auch Mediziner am Universitätsklinikum Halle in den Warnstreik treten werden, war noch unklar.