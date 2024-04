Home

Regional

Hessen

Schifffahrt: Sperrung der Schleuse Hirschhorn nach Unfall aufgehoben

An der Neckarschleuse im hessischen Hirschhorn (Kreis Bergstraße) ist nach einem Unfall mit einem Kran wieder Schifffahrtsverkehr möglich. Wegen der eingeschränkten Schleusenkapazität komme es aber weiterhin zu Behinderungen, hieß es am Mittwochmorgen laut Mitteilung der Polizei. Die Sperrung der Schleuse sei am Dienstag gegen 18.00 Uhr aufgehoben worden, nachdem zuvor der Kran geborgen worden sei.

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Polizeiangaben zufolge hatte am Dienstagmorgen ein Seilbaggerkran ein Schleusentor auf ein Gütermotorschiff geladen und war dabei auf das Schiff gekippt. Die Fahrrinne und der Schleusenbereich wurden daraufhin gesperrt. Die Ursache für den Unfall war auch am Mittwoch weiter unklar. Die Wasserschutzpolizei Heidelberg ermittelt.

