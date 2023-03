Leichter Anstieg bei Auszubildenden in der Pflege

Wetter: Heiter bis wolkig in Hessen: Bis zu 20 Grad am Freitag

Mit einem Mix aus Sonne und Wolken sowie frühlingshaften Temperaturen von bis zu 20 Grad neigt sich die Woche in Hessen ihrem Ende zu. Am Donnerstag ist es zunächst am Vor- und Nachmittag meist bewölkt, später lockert es auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die meiste Sonne erwarte dabei den Süden. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 13 Grad. Auch in der Nacht bleibt es bei Temperaturen zwischen 4 und -1 Grad bewölkt. In Bodennähe kann sich leichter Frost bilden.