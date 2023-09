Wohngeldanträge liegen teils länger in Behörden

Viel Arbeit, komplizierte und neue Vorgaben sowie fehlendes Personal: Anträge auf Wohngeld bleiben in Behörden in Rheinland-Pfalz teils länger liegen. Wegen eines gestiegenen Antragsvolumens stießen Wohngeldbehörden - also die Stadt- oder Kreisverwaltungen - an ihre Kapazitätsgrenzen, heißt es in einer Antwort des Finanzministeriums auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion.