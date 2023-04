Kleinkind stirbt bei Unfall: Rettungshubschrauber im Einsatz

Landkreis Mayen-Koblenz: Mutmaßlicher mehrfacher Brandstifter gefasst

Wegen Brandstiftung und versuchten Mordes in zwei Fällen ist ein 19-Jähriger am Mittwoch in Mayen (Landkreis Mayen-Koblenz) verhaftet worden. Wie die Landespolizei Saarland am Donnerstag mitteilte, soll er im März und April dieses Jahres zwei Brände in Sankt Ingbert (Saarpfalz-Kreis) gelegt und die Bewohner der betroffenen Häuser so in Lebensgefahr gebracht haben.