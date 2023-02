Home

Schwalm-Eder-Kreis: Katze nach Schüssen mit Schrotkugeln eingeschläfert

Ein unbekannter Täter hat in Nordhessen einen Kater mit Schrot beschossen. Ein Tierarzt schläferte das Tier noch am Sonntag, dem Tag des Angriffs in Bad Zwesten-Niederurff im Schwalm-Eder-Kreis, ein, wie die Polizeidirektion Schwalm-Eder am Montag mitteilte. Im Körper des Tieres war eine Vielzahl an Schrotkugeln gefunden worden, hieß es. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen.

