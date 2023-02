81-Jährige von Zug erfasst und schwer verletzt

Landkreis Böblingen: Mann spaziert auf Gleisen: Notbremsung verhindert Unglück

Nur durch eine Notbremsung ist ein Zugunglück zwischen Leonberg (Kreis Böblingen) und Stuttgart verhindert worden. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, lief ein betrunkener 21-Jähriger am Sonntagmorgen auf den Gleisen in der Nähe des Bahnhofs in Leonberg, als sich eine S-Bahn in Richtung Stuttgart näherte. Eine Kollision konnte den Polizeiangaben zufolge nur knapp verhindert werden. So sei der Zug trotz Notbremsung erst kurz vor dem 21-Jährigen zum Stehen gekommen.