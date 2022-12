Weihnachtsmärkte gut besucht: «Geschäfte laufen wieder»

Brauchtum: Glühwein, Bratwurst, Gedränge: Weihnachtsmärkte öffnen

Nach zwei Corona-Jahren mit Streichungen und Einschränkungen öffnen die meisten Berliner Weihnachtsmärkte an diesem Montag mit fast normalem Betrieb. Dazu gehören die großen Weihnachtsmärkte am Roten Rathaus, an der Gedächtniskirche nahe dem Ku'damm und am Schloss Charlottenburg. Der früher sehr beliebte Weihnachtsmarkt auf dem Gendarmenmarkt findet in diesem Jahr auf dem Bebelplatz neben der Staatsoper statt.