Hessen lässt Burgen und Schlösser auch per Drohne vermessen

Bei der Vermessung historischer Gebäude kommen in Hessen auch moderne Drohnen zum Einsatz. Es sei grundsätzlich unverzichtbar für die Planung und Durchführung von Baumaßnahmen, dass von historischen Liegenschaften korrekte Pläne vorliegen, erklärte Anja Dötsch von den Staatlichen Schlössern und Gärten Hessen. Die Daten seien wichtig für die Kosten- und Zeitplanung. Derzeit wird in der Nähe von Bad Schwalbach im Taunus die Burgruine Hohenstein per Drohne vermessen, um eine Sanierung der Mauern planen zu können.

Auf einem rauen Felsen des Aartals liegt die Burgruine Hohenstein bei Bad Schwalbach im Taunus. © Arne Dedert/dpa

«Die Zugänglichkeit stellt insbesondere bei Burgen oftmals eine Herausforderung dar», erläuterte Dötsch. Wie die Burg Hohenstein seien viele Burgen in Höhenlage, Hanglage oder auf einem Felssporn errichtet worden, so dass das Gelände an mehreren Seiten steil abfällt. Bei unwegsamem Gelände sei die Drohnenbefliegung oft die einzige Möglichkeit für die Vermessung, sagte Dötsch. Dies sei nicht teurer als herkömmliche Vermessungsmethoden wie etwa der Laserscan. In Hessen wurden bereits unter anderem die Mauern der Burg Frankenstein im Odenwald per Drohne vermessen sowie ein Lageplan von Schloss Hirschhorn am Neckar erstellt.

