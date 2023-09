Vier Verletzte bei Brand eines historischen Fachwerkhauses

Polizei zieht betrunkenen Falschfahrer aus Gegenverkehr

Ein betrunkener Falschfahrer ist auf der Autobahn 45 von der Polizei aus dem Gegenverkehr gezogen worden. Eine Streife, die gerade in Richtung Aschaffenburg unterwegs war, wurde am späten Freitagabend in Höhe Neuberg (Main-Kinzig-Kreis) auf das Scheinwerferlicht des Wagens aufmerksam, der ihnen von einem Parkplatz aus entgegenkam, berichtete ein Sprecher am Samstag. Der Fahrer des Fahrzeugs wollte offenbar in die falsche Richtung auf die A45 auffahren. Die Polizisten sperrten daher mit ihrem Funkwagen den Weg ab. Der Fahrer des Autos soll noch versucht haben, an dem Streifenwagen vorbeizufahren. Daran sei er jedoch gehindert worden.