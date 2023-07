Fünf Feldbrände innerhalb kurzer Zeit

Motorrad setzt Garage und Büro in Brand: Hoher Schaden

Ein Motorrad hat in Unterfranken eine Garage und ein Büro in Brand gesetzt und einen sechsstelligen Schaden verursacht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, versuchte ein 62 Jahre alter Mann am Dienstag sein länger nicht genutztes Motorrad in Hammelburg (Landkreis Bad Kissingen) wieder in Betrieb zu nehmen. Dabei ging es plötzlich in Flammen auf und der Mann schaffte es nicht, das Feuer mit einer Plane zu ersticken.