Frau stirbt bei Wohnungsbrand nach möglicher Brandstiftung

Feuerwehreinsatz: Fünf Verletzte bei Wohnungsbrand in Mainz

Fünf Menschen sind bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Mainzer Altstadt verletzt worden. Die Bewohner hätten leichte Rauchgasvergiftungen erlitten, teilten Polizei und Feuerwehr mit. Eine ältere Frau sei deshalb vorübergehend im Krankenhaus behandelt worden. Das Feuer war in der Nacht zum Freitag in einem Zimmer in der ersten Etage des dreistöckigen Hauses ausgebrochen, in der Wohnung habe sich aber niemand aufgehalten.