Selbstgebauter Bollerwagen mit Elektroantrieb gestoppt

Eintracht will sportliche Krise im Pokalspiel beenden

Eintracht Frankfurt will die sportliche Krise mit einem Erfolg im Halbfinale des DFB-Pokals am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) beim VfB Stuttgart beenden. In der Fußball-Bundesliga sind die Hessen zuletzt in neun Spielen ohne Sieg geblieben. Die Frankfurter gewannen fünfmal den DFB-Pokal, zuletzt 2018. In Stuttgart wird aller Voraussicht nach der französische Stürmer Randal Kolo Muani in die Startelf zurückkehren. Wegen Adduktorenproblemen musste er eine Pause einlegen. Auch Linksverteidiger Evan Ndicka ist wieder fit und dürfte wieder in die Abwehr rücken.