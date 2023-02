S-Bahn-Verkehr: Pünktlichkeit unter Marke von 90 Prozent

Kriminalität: Messerangriff auf Kontrolleure in S-Bahn: Polizei schießt

Ein Fahrgast hat in einer S-Bahn in Frankfurt zwei Kontrolleure mit einem Messer angegriffen und ist von der Polizei angeschossen worden. Er sei am Mittwoch in der S-Bahn in der Nähe des Frankfurter Flughafens ohne gültigen Fahrschein und ohne Maske erwischt worden, sagte ein Polizeisprecher. Daraufhin habe der 27-Jährige die Kontrolleure bedroht und mit dem Messer angegriffen. Die 35 und 51 Jahre alten Männer erlitten leichte Stichverletzungen im Arm- und Schulterbereich. Nach Angaben der Polizei wurden die beiden Fahrkartenkontrolleure mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen. Der Angreifer befinde sich noch in stationärer Behandlung.