Jubiläum der Wiederbegründung: Jüdische Gemeinde feiert

Jüdische Gemeinden in Hessen 2022 gewachsen

Die jüdischen Gemeinden in Hessen haben im vergangenen Jahr einen Zuwachs an Mitgliedern verzeichnet. Grund hierfür seien vor allem neue Mitgliedschaften jüdischer Menschen, die nach der russischen Invasion in die Ukraine nach Deutschland geflüchtet seien, teilte die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) am Freitag in Frankfurt mit.