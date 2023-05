Home

Regierung: Schwarz-Grün in Hessen stellt Bilanz vor

Auf den Tag genau fünf Monate vor der Landtagswahl in Hessen stellt die bisherige Regierung an diesem Montag (11.00 Uhr) ihre Bilanz vor. Dazu haben Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und sein Stellvertreter Tarek Al-Wazir (Grüne) zu einer Pressekonferenz in die Frankfurter Goethe-Universität eingeladen. In Hessen wird am 8. Oktober 2023 ein neuer Landtag gewählt. CDU und Grüne regieren bereits seit 2014 und in der zweiten Legislaturperiode gemeinsam.

Die hessische Landesfahne weht auf dem Dach des hessischen Landtages vor dem Sommerhimmel. © Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild

Al-Wazir tritt bei der Wahl als Kandidat seiner Partei für das Ministerpräsidentenamt an. Die CDU, die seit 1999 den Regierungschef stellt, geht mit Rhein ins Rennen, der vor knapp einem Jahr zum Nachfolger Volker Bouffiers als Ministerpräsident gewählt wurde. Bei einer hr-Wahlumfrage von Mitte März lag die CDU in der Wählergunst in Hessen vorne, die Partei käme demnach auf 32 Prozent der Stimmen. Die Grünen hätten 22 Prozent erhalten, die SPD 20 Prozent. Die AfD wäre bei 11 Prozent Zustimmung gelandet, die FDP bei 5 Prozent und die Linke bei 3 Prozent.

