Scholz verspricht schnellere Genehmigungsverfahren

Wahlen: Faeser: SPD-Spitzenkandidatur in Hessen ist «Herzenssache»

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat ihre angekündigte SPD-Spitzenkandidatur für die hessische Landtagswahl im Herbst als «eine große Herzenssache» bezeichnet. «Hessen ist meine Heimat», sagte sie am Donnerstag in Berlin. «Genauso wie ich die erste Frau im Amt der Bundesinnenministerin bin, so möchte ich die erste Frau an der Spitze der hessischen Landesregierung werden. Ich trete an, um zu gewinnen.» Nach 25 Jahren CDU-Regierung brauche Hessen frischen Wind, sagte Faeser.