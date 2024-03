Quoten: RTL-Jesus verliert knapp 700.000 Fernseh-Jünger

Francis Fulton-Smith spielt Pontius Pilatus im RTL-Event

Früher sorgte er sich als Mediziner in der Serie «Familie Dr. Kleist» um seine Patienten, nun schickt er Jesus in den Tod: Schauspieler Francis Fulton-Smith übernimmt in dem von RTL inszenierten Bibel-Musical «Die Passion» die Rolle von Pontius Pilatus. Der 57-jährige Münchner erklärte in einer RTL-Mitteilung am Dienstag, er sei stolz, Teil des Projekts zu sein. Zugleich nahm er Pilatus - für viele Christen eher eine Buhmann-Figur in der Bibel - in Schutz. «Pilatus war immer gegen eine Verurteilung Jesu!», erklärte der Schauspieler. «Aus heutiger Sicht hat er jedoch einen großen Teil zum Erfolg des christlichen Glaubens beigetragen, denn ohne Kreuzigung, keine Auferstehung!»